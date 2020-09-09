Как инвестор застройки променада в Светлогорске связан с экс-начальником Алиханова

Недавно стало известно, что семья министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова приобрела себе очередной гостиничный актив. Директором компании, которая управляет гостиничными активами семьи министра, оказался Алексей Васин — человек, презентовавший проекты застройки нового променада в Светлогорске. «Новый Калининград» разобрался, как областные власти передали уникальную территорию под застройку на побережье менеджеру семьи бывшего руководителя калининградского губернатора.



Через две недели после введения в Калининградской области режима повышенной готовности в рамках борьбы с распространением коронавируса в конце марта правительство региона передало компании «Раушен Хотел Ресорт», возглавляемой Васиным, три земельных участка на променаде в Светлогорске общей площадью почти 15 тыс. кв.м в аренду на 10 лет. Такие данные содержатся в ЕГРН. Была передана именно земля, где планировалось строительство апарт-отелей и коммерческой недвижимости в западной и центральной части нового променада. Земля в восточной части променада, где заявлялось о возведении медицинского центра компанией «Ланцет» (ей также руководит Васин), специализирующегося на пластической хирургии и косметологии, остается без обременений в виде договоров аренды, видно из ЕГРН.

Областные власти не заключали договоры аренды земли в течение почти года. Право собственности региона на них было оформлено в апреле 2019-го, после чего оперативно состоялся инвестиционный совет, на котором глава региона Антон Алиханов поддержал проект, несмотря на то, что ранее высказывался против строительства апарт-отелей в Светлогорске.

Передача земли в аренду «Раушен Хотел Ресорт» состоялась через месяц после того как ее директор Алексей Васин возглавил компанию, которой принадлежит лечебно-оздоровительный комплекс «Приморье» в Геленджике. По состоянию на начало 2019 года (последние опубликованные данные об акционерах «Приморья») пансионат с 2008 года принадлежит компании «Финансовые системы». Последняя, по состоянию на июнь 2020 года принадлежала Тамаре Мантуровой и Станиславу Чемезову, которые приходятся соответственно матерью главе Минпромторга Денису Мантурову и сыном главе «Ростеха» Сергею Чемезову.





Концепция застройки рядом с променадом.



Напомним, что до перехода на работу в правительство Калининградской области губернатор Антон Алиханов занимал должность исполняющего обязанности директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности министерства промышленности и торговли. Его в тот момент возглавлял и продолжает возглавлять Денис Мантуров. Вместе с Алихановым в областное правительство из Минпромторга перешли министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков и министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

Кому в точности сейчас принадлежат возглавляемые Васиным компании-инвесторы в застройку светлогорского променада «Раушен Хотел Ресорт» и «Ланцет», неизвестно. Они зарегистрированы в форме акционерных обществ, которые публично не раскрывают состав акционеров. Интересно, что в июне 2020 года компания «Финансовые системы» матери Мантурова также преобразовалась в акционерное общество.

«Пластика» Мантуровой

Одним из элементов застройки променада, согласно опубликованным Васиным планам, должен стать медцентр, специализирующийся на пластической хирургии и косметологии. Интересы в сфере пластической хирургии есть у супруги Дениса Мантурова — Натальи. Она является главным внештатным специалистом пластический хирург Минздрава РФ, входила в совет директоров «Пансионата „Приморье“» и основала клинику с названием «Ланцетъ», зарегистрированную по адресу пансионата. Фактически, по данным клиники, она расположена в соседнем здании, но входит в состав гостиничного комплекса «Приморье».

Мантурова ежегодно проводит в Светлогорске Балтийский конгресс по пластической хирургии и косметологии. В оргкомитет из четырех человек помимо супруги главы Минпромторга также входят калининградские пластические хирурги Сергей и Екатерина Круглик.

Фирмой «Приморье-Косметология», зарегистрированной по адресу пансионата, до перехода на госслужбу, согласно данным системы basis.myseldon.com, владел сам Денис Мантуров. Потом он передал фирму Наталье, а та на непродолжительное время переписала ее в 2013 году на сам пансионат, который в этом году возглавил директор «Раушен Хотел Ресорта» и «Ланцета» Алексей Васин.





Подписание соглашения о реализации проекта с ВТБ при участии губернатора Антона Алиханова.

На сайте компании Васина «360 менеджмент» отмечается, что она управляет не только «Приморьем», но и отелем «Чехов», который, по данным «Ведомостей», приобрела семья Мантурова. Также в числе проектов структуры значится бизнес-центр в Нижнем Новгороде (фирма, владеющая землей под бизнес-центром, полностью принадлежит Васину). Четвертый проект «360 менеджмент» — застройка светлогорского променада. В компании «360 менеджмент» отказались от устных комментариев по поводу проекта и на письменный запрос не ответили.

Как передавали землю

Областные власти не проводили процедуру продажи права аренды участков рядом с променадом на торгах. Земля была передана бесплатно по директиве губернатора. Как отмечают в правительстве Калининградской области, у главы региона есть право передавать землю под социально-культурные, коммунально-бытовые и «масштабные инвестиционные проекты». Также в пресс-службе правительства отмечают, что передачу земли нельзя считать безвозмездной, так как компания планирует вносить арендную плату.

Областной закон о земельных отношениях действительно позволяет передавать землю инвесторам в обход торгов, но в 2018 году его изменили, вычеркнув требование финансировать не менее 30% проекта за счет собственных средств. С того момента инвестору было достаточно показать на балансе 250 млн руб.

Распоряжение о передаче трех земельных участков компании «Раушен Хотел Ресорт» Антон Алиханов подписал в январе 2020 года. Аналогичное распоряжение по передаче земли «Ланцету» было оформлено через месяц. «Ланцет», согласно ЕГРН, пока землю не получил. На баланс компаний было заведено немногим больше средств, чем требовалось для выполнения условий бесплатного получения земли. У одной из компаний на конец 2019 года года на балансе было 270, а у другой — 272 млн руб. Большая часть из них была вложена в приобретение ценных бумаг или выдачу займов.

В справке по проекту, предоставленной «Новому Калининграду» областными правительством, отмечается, что Васин является не только директором недавно созданных АО под проект на светлогорском променаде, но и владеет мебельной компанией «Дантон». Согласно официальной отчетности, ее выручка в 2019 году составила 954 тыс руб. Доля Васина в ней составляет 26%.

Согласно действующему региональному законодательству, после окончания строительства объектов инвестор сможет выкупить землю у властей без торгов по десятикратной ставке земельного налога, то есть за 15% от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость уже переданных в аренду участков площадью почти 15 тыс. кв.м составляет 30,2 млн руб. То есть они могут быть приобретены менее чем за 5 млн руб.

Областные власти ожидают, что компании Васина вложат «около 1 млрд руб.» в возведение дополнительных берегоукрепительных сооружений. Из ответа областной пресс-службы неясно, что это за мероприятия и могут ли они быть частью строительных работ по возведению самих объектов. Уточнить обязательства о видах работ, которые взял на себя инвестор, в пресс-службе оперативно не смогли, но отметили, что они еще не оформлены документально. «Это будут дополнения в инвестпроект или бизнес-план — в общем, в итоговый документ по итогам проектно-изыскательских работ», — отметили в пресс-службе правительства.

Текст — Вадим Хлебников, фото — Виталий Невар, «Раушен Хотел Ресорт», Gov39.ru