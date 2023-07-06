Россельхознадзор попросил Антона Алиханова разобраться со скоплением чаек на свалках

Губернатора Калининградской области Антона Алиханова предупредили о проблеме распространения птичьего гриппа в регионе и обратили его внимание на скопление чаек на мусорных полигонах. Проблему обозначил руководитель управления Россельхознадзора по Калининградской области Николай Крутиков в ходе рабочей встречи, состоявшейся во вторник, 4 июля.



«В рамках совещания рассмотрены проблемные вопросы по недопущению заноса и распространения вируса гриппа птиц на территории области, в том числе проблемные вопросы при принятии мер, купирующих дальнейшее распространение птичьего гриппа в отношении хозяйств, содержащих птицу, — отмечает пресс-служба управления Россельхознадзора. — Николай Крутиков подчеркнул, что необходимо уделить внимание скоплениям чаек на мусорных свалках. Как показывает практика, птиц привлекают те места, которые недостаточно быстро рекультивируются».

В ходе встречи поднималась также проблема образования несанкционированных свалок на землях сельхозназначения. По данным ведомства, только с начала этого года в регионе выявлено 13 несанкционированных свалок отходов разного класса опасности, а также установлено 5 случаев сброса биологических отходов (трупы животных, кости, шерсть) на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Напомним, что 15 июля после пожаров на свалках, расположенных в районе поселка Круглово в Зеленоградском округе и возле поселка Ельняки в Гвардейском округе, власти объявили о закрытии обоих полигонов. На объектах обещают начать рекультивацию, однако полигон в Круглово продолжит принимать отходы для сортировки.