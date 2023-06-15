Минприроды: мусорные полигоны в Круглово и Ельняках с сегодняшнего дня закрыты

Минприроды: мусорные полигоны в Круглово и Ельняках с сегодняшнего дня закрыты
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В Калининградской области закрыли два мусорных полигона — в районе поселка Круглово в Зеленоградском округе и возле поселка Ельняки в Гвардейском округе. Об этом сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.

«Свалка в Круглово Зеленоградского городского округа и свалка Ельняки в Гвардейском городском округе с сегодняшнего дня закрыты и больше не откроются», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в Круглово продолжит функционировать сортировка отходов. «По свалке в Круглово уже приступили к проектированию мероприятий по рекультивации. По Ельнякам приступим в течение нескольких месяцев», — заключили в региональном минприроды.

Ранее губернатор Антон Алиханов пообещал, что полигон ТБО у поселка Круглово Зеленоградского округа закроют сразу после того, как на нем потушат пожар.

Возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром 12 июня. По состоянию на утро 13 июня площадь возгорания составляла 1000 кв. метров, к середине дня 14 июня она сократилась вдвое. Власти региона сообщили, что из-за пожара на полигоне у поселка Круглово Зеленоградского округа не будут эвакуировать жителей соседних поселков. При этом специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в воздухе возле населенного пункта превышение допустимых норм оксида углерода.

14 июня утром появилась информация о пожаре на мусорном полигоне в Ельняках. «В связи с этим региональный оператор временно, предварительно на две недели, приостановил прием заявок на вывоз несанкционированных свалок и крупногабаритного мусора», — сообщала администрация округа в соцсети. Позже информацию о пожаре опроверг глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец. Власти Полесска заверили жителей, что сбоев в графике вывоза мусора не будет.

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