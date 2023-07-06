Калининградцы жалуются на дорогие авиабилеты, власти ждут допсредств на субсидии

Калининградцы жалуются на дорогие авиабилеты, власти ждут допсредств на субсидии
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

Жители области жалуются властям на высокую стоимость авиаперелетов. О «заоблачных ценах» и недоступности субсидированных билетов калининградцы сообщают на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

В ответ чиновники сообщают, что направили обращения в федеральные ведомства для снижения стоимости авиаперевозок на калининградском направлении. «Субсидированные билеты не отменены. Сейчас ожидаются из федерального бюджета дополнительные деньги на субсидирование авиаперелетов из Москвы, Санкт-Петербурга в Калининград и обратно. Как только они поступят, „Аэрофлот“ откроет соответствующие продажи», — говорится в ответе областного правительства на жалобы.

При этом сроки возобновления субсидирования билетов власти не уточняют. «Сказать точно, когда субсидированные билеты поступят в продажу, сложно», — пояснили в правительстве, предложив калининградцам самостоятельно отслеживать информацию на сайтах авиаперевозчиков. Программа субсидирования перелетов в Калининградской области действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей.

Весной 2022 года губернатор Антон Алиханов заявлял, что цены на авиабилеты на калининградском направлении «будут оставаться доступными». В апреле нынешнего года власти связали высокие цены на перелеты с турпотоком. Для снижения стоимости перевозок в региональном правительстве считают необходимым расширять провозные мощности. «Калининградская область — растущее в плане пассажирских перевозок направление. Нам необходимо просто большее количество самолетов», — заявлял Антон Алиханов. В начале июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам поставить вопрос о выделении дополнительных самолетов перед Минтрансом РФ.

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