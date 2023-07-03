Алиханов рассказал Володину о необходимости дополнительных самолетов для рейсов в регион

Алиханов рассказал Володину о необходимости дополнительных самолетов для рейсов в регион
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов обсудил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным необходимость выделения дополнительных самолетов для рейсов на калининградском направлении. Об этом пишет «Интерфакс».

Володин предложил депутатам Госдумы поставить вопрос о выделении дополнительных самолетов перед Минтрансом РФ. «Мы с Антоном Андреевичем когда обсуждали вопросы транспортной доступности, говорили о необходимости выделения еще дополнительно новых самолетов, которые могли бы закрыть потребность региона в обеспечении перелетов между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом, других регионов, потому что сегодня такая потребность существует. Поэтому, коллеги, давайте на это внимание обратим, вопрос этот поставим перед министерством транспорта нашей страны», — цитирует агентство парламентария.

В апреле Антон Алиханов сообщал, что обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с просьбой взять на особый контроль вопрос расширения провозных мощностей на калининградских рейсах. «Калининградская область — растущее в плане пассажирских перевозок направление. Нам необходимо просто большее количество самолетов», — заявлял Алиханов.

В понедельник, 3 июля, в Калининграде проходит выездное заседание Совета Госдумы. Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, в рамках мероприятия планируется обсудить вопросы социально-экономического развития региона, «законодательные меры по противодействию санкционной политике недружественных стран» и обеспечение информационной безопасности региона.

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