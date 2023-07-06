В мэрии Калининграда подтвердили увольнение директора МБУ «Чистота» Юрия Егорова. Также на сайте горадминистрации появилась информация, что исполнением обязанностей директора предприятия займется заместитель Егорова Галина Паращук.



Напомним, что ранее суд обязал сити-менеджера Калининграда Елену Дятлову освободить Егорова от должности «в связи с утратой доверия». Об этом в четверг, 6 июля сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что директор трудоустроил в учреждение своих «родственников и свойственников», а также выплачивал им надбавки и денежное поощрение в завышенном размере.

«Кроме того, на исполнении данного учреждения находился контракт на оказание услуг по грузовым перевозкам с организацией, руководителем которой являлся сын директора МБУ „Чистота“», — сообщала прокуратура.