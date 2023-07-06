Суд потребовал от Дятловой уволить директора «Чистоты» «в связи с утратой доверия»

Суд по иску прокурора обязал сити-менеджера Калининграда Елену Дятлову уволить директора МБУ «Чистота». «На главу администрации городского округа возложена обязанность освободить директора учреждения от должности в связи с утратой доверия», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



В настоящее время МБУ «Чистота» руководит Юрий Егоров. Надзорное ведомство установило, что директор трудоустроил в учреждение своих «родственников и свойственников», а также выплачивал им надбавки и денежное поощрение в завышенном размере.

«Кроме того, на исполнении данного учреждения находился контракт на оказание услуг по грузовым перевозкам с организацией, руководителем которой являлся сын директора МБУ „Чистота“», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что руководитель учреждения в нарушение требований закона не сообщил о возникновении у него конфликта интересов и не принял мер по его предотвращению или урегулированию. В связи с этим прокурор Калининграда обратился в суд. «Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.

Юрий Егоров возглавил МБУ «Чистота» в конце 2018 года. До этого он работал в администрации Калининграда в должности начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства. В декабре 2022 года горсовет наградил Егорова благодарственным письмом за достижения в работе. В том же месяце один из жителей Калининграда направил в мэрию банку варенья из алычи после предложения руководителя МБУ «Чистота» вырубить часть плодовых деревьев в связи с тем, что дворникам «каждый день приходится убирать» опавшие плоды. В мэрии впоследствии заявили, что не намерены вырубать такие насаждения на улицах города.