В Славске открыли после капремонта бассейн с минеральной водой (фото)

В Славске завершили капремонт бассейна и благоустройство рекреационной зоны рядом с минеральным источником. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте»

«Сделали капитальный ремонт чаши бассейна, обустроили уличное освещение, пешеходные дорожки, парковки и подъездные пути, установили туалет, новые лавки и урны, провели подсыпку песком пляжной зоны. Для безопасности отдыхающих обустроили пункт спасателей и установили камеры по периметру», — говорится в сообщении.

Ремонт бассейна с минеральной водой в Славске обещали закончить еще в сентябре 2022 года. Стоимость работ в 2021 году оценивали в 16,5 млн рублей. Их начала выполнять компания ООО «Мириам» за 18,8 млн рублей, в январе 2023 года сумма контракта была увеличена до 21,5 млн рублей.

Бассейн открыли в 1936 году, он наполняется минеральной водой из подземного источника. Долгие годы объект находился в крайне запущенном состоянии и не использовался. В 2018 году его почистили. В 2019 году губернатор Антон Алиханов заявил, что правительство готово выделить деньги на приведение в порядок бассейна и территории вокруг него.

Фото со страницы администрации Славского округа в соцсети «ВКонтакте»