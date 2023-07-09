Барк «Седов» отправился из Калининграда в новый рейс по Балтике

Барк «Седов» отправился из Калининграда в новый рейс по Балтике
Фото: Юлия Власова / Архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Крузенштерн и Седов

Барк «Седов» отправился из Калининграда в новый поход по Балтике. Как сообщает пресс-служба БГА РФ, учебное судно вышло в рейс в субботу, 8 июля.

«В рейсе 2/111 проходят практику 140 курсантов из шести учебных заведений: Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа, Керченского государственного морского технологического университета, Мурманского государственного технического университета и Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа (Астрахань)», — уточнили в БГА.

Планируется, что «Седов» 30 июля примет участие в главном военно-морском параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Изначально планировалось, что в 2023 году «Седов» и «Крузенштерн» совершат по два рейса, однако из-за проблем с поставками оборудования ремонт «Крузенштерна» затянулся. По словам ректора КГТУ Владимира Волкогона, ремонт должен завершиться к октябрю, и в итоге «Седов» совершит три рейса, а «Крузенштерн» — один.

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