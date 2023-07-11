Очередь на границе с Литвой на выезд из региона уменьшилась до 230 грузовиков

Очередь на выезд из Калининградской области на погранпереходе в Чернышевском сократилась с 250 до 230 грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба областной таможни во вторник, 11 июля.



«По состоянию на 9:00 11 июля на ТП МАПП Чернышевское за сутки было оформлено на выезд из Российской Федерации 100 большегрузов, на въезд — 134. Выезда в направлении Литовской Республики ожидает 230 грузовиков, на нейтральной полосе находится еще 24 машины, уже оформленные калининградскими таможенниками. В направлении въезда стоит 7 транспортных средств», — сказано в сообщении.

За минувшие сутки в Польшу и Литву из Калининградской области выехало 156 грузовых и 383 легковых автомобиля, въехало в регион 149 грузовиков и 475 легковых авто.