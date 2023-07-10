В Чернышевском скопилось 250 грузовиков на выезд из Калининградской области

К утру понедельника в Чернышевском скопилось очередь из 250 грузовых автомобилей на выезд из Калининградской области в Литву, сообщает пресс-служба областной таможни.



«По состоянию на 9:00 10 июля через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки в Литву выехал 61 большегруз, в обратном направлении проследовало 130 машин. Очередь на въезд отсутствует. Выезда ожидает 250 грузовых транспортных средств. На нейтральной полосе находится 25 грузовиков, уже оформленных российской стороной», — уточнили в таможне.

В субботу, 8 июля, Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Через него следуют в том числе грузовые автомобили на калининградском направлении. Вечером в воскресенье пункт пропуска возобновил работу.