В Калининграде нашли подрядчика для ремонта исторического здания общинного дома «Хаберберг»

Власти Калининграда определились с подрядчиком для ремонта старинного здания общинного дома «Хаберберг» в Большевистском переулке. На аукцион было подано три заявки, одну из них признали не соответствующей требованиям. Победителем в итоге стала компания «АК-Строй», снизившая начальную цену более чем на 2 млн рублей — с 8,517 млн рублей до 6,473 млн рублей.



Проект предусматривает ремонт фасадов, частичную замену оконных и дверных заполнений, демонтаж штукатурки наружных стен и краски на участках лицевой кирпичной кладки, последующую их отделку, а также восстановление крыльца с металлическими ограждениями и навесами. Сроки выполнения работ — до 30 сентября этого года.

«Здание общинного дома „Хаберберг“ построено в Кёнигсберге на западной окраине Хабербергского кладбища на Хассель-штрассе 3-5 в 1911 году. В общинном доме располагались: два зала для конфирмирующихся и офис священника, а также квартиры священника, дьякона, церковного служки и двух общинных сестер», — рассказывает портал Prussia39.

Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. Сейчас здесь находится детский сад № 40. В 2007 году оно получило статус объекта культурного наследия местного значения.