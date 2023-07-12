Военнослужащий из Балтийска, сбитый автомобилистом в Белгороде, хочет отсудить компенсацию

Военнослужащий Балтийска, сбитый автомобилем в Белгороде, просит суд взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В иске пострадавшего указано, что в марте 2022 года в Белгороде водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», нарушив ПДД и превысив скорость, наехал на бетонную плиту, а затем — на истца, который находился на проезжей части дороги и регулировал движение транспортных средств, участвующих в проведении СВО.

Вина ответчика в нарушении правил дорожного движения и причинении травм истцу установлена постановлением по делу об административном правонарушении Свердловского районного суда Белгорода.

В результате ДТП истец получил тяжелые травмы левой ноги, длительное время находился на лечении в военном госпитале, перенес две операции. В течение трех месяцев ношения гипса был вынужден терпеть острую боль, не мог выполнять бытовые функции, с трудом передвигался. Истец также указал, что до настоящего времени не смог полностью восстановиться, ему пришлось изменить привычный образ жизни, ухудшились его профессиональные навыки, травма не позволяет восстановить спортивную подготовку.

Истец просит суд взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в сумме 900 000 рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 23 августа.