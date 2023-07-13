В областном Минсельхозе объяснили высокие цены на местную черешню

Высокие цены на местную черешню связаны с маленькими объемами производимой продукции. Такие пояснение привели в областном Минсельхозе, отвечая на вопросы калининградцев о причинах дороговизны ягод. Ответ ведомства опубликован на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



Объемы поставляемой черешни «значительно больше местных», что позволяет этим производителям снижать на нее цену, пояснили в министерстве. «Сейчас в регионе всего три черешневых сада, объемы продукции маленькие, и конкурировать с завозной черешней наши фермеры пока не могут», — прокомментировали в Минсельхозе.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что приобрести ягоды по сниженной цене можно при сборе в фермерских хозяйствах. «Насколько нам известно, производители рады всем желающим помочь при сборе и даже платят за это деньги. Но в каждом отдельном случае нужно договариваться лично с садоводами», — добавили в министерстве.

Калининградские фермеры приступили к сбору черешни в начале июля. Ягоду собирают в промышленных масштабах в Зеленоградском, Багратионовском и Гурьевском округах. Общая площадь черешневых садов, по данным Минсельхоза, составляет 25 гектаров.