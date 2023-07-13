В областном Минсельхозе объяснили высокие цены на местную черешню

В областном Минсельхозе объяснили высокие цены на местную черешню
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Высокие цены на местную черешню связаны с маленькими объемами производимой продукции. Такие пояснение привели в областном Минсельхозе, отвечая на вопросы калининградцев о причинах дороговизны ягод. Ответ ведомства опубликован на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

Объемы поставляемой черешни «значительно больше местных», что позволяет этим производителям снижать на нее цену, пояснили в министерстве. «Сейчас в регионе всего три черешневых сада, объемы продукции маленькие, и конкурировать с завозной черешней наши фермеры пока не могут», — прокомментировали в Минсельхозе.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что приобрести ягоды по сниженной цене можно при сборе в фермерских хозяйствах. «Насколько нам известно, производители рады всем желающим помочь при сборе и даже платят за это деньги. Но в каждом отдельном случае нужно договариваться лично с садоводами», — добавили в министерстве.

Калининградские фермеры приступили к сбору черешни в начале июля. Ягоду собирают в промышленных масштабах в Зеленоградском, Багратионовском и Гурьевском округах. Общая площадь черешневых садов, по данным Минсельхоза, составляет 25 гектаров.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter