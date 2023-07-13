В Минтрансе не видят «аномально высоких скачков цен» на внутренние авиаперевозки

В Минтрансе не видят «аномально высоких скачков цен» на внутренние авиаперевозки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство транспорта РФ не наблюдает «аномально высоких скачков цен» на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон. Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Чалик, пишет ТАСС.

В министерстве считают, что меры государственной поддержки и «сложившиеся условия на рынке авиаперевозок» позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты. «Повышение цен на авиабилеты традиционно приходится на летний период, что позволяет компенсировать недополученную прибыль „низкого“ сезона. По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается», — привела слова Чалика пресс-служба Минтранса.

По подсчетам ведомства, стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в январе — мае нынешнего года увеличилась в среднем на 6,2%, или на 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минтрансе ссылаются на обработанные данные Федеральной антимонопольной службы.

В Калининградской области жители жалуются региональным властям на «заоблачные цены» на авиаперевозки и недоступность субсидированных билетов в летний сезон. В ответ чиновники заявляют, что направили обращения в федеральные ведомства для снижения стоимости авиаперевозок на калининградском направлении. В областном правительстве также сообщили, что ожидают дополнительных денег на субсидирование авиаперелетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и обратно. В правительстве РФ в ответ на запрос «Нового Калининграда» о том, какую поддержку планирует оказать Калининградской области кабмин для снижения стоимости авиаперевозок, посоветовали обратиться в Минтранс России.

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