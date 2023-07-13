У бывшего «Причала» на Верхнем озере вдвое расширили тротуар (фото)

У бывшего «Причала» на Верхнем озере вдвое расширили тротуар (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде расширили узкий тротуар у бывшего ресторана «Причал» на Верхнем озере. Как сообщил «Новому Калининграду» представитель ИП Назарова Виолетта Алексеевна (владеет «Причалом» и соседними заведениями), работы провели собственники ресторана.

В пресс-службе мэрии города также подтвердили, что тротуаром занимался не город, а предприниматели «после многочисленных обращений граждан».

Отметим, что тротуар, который сейчас расширен вдвое (примерно на 70 см), имеет также пешеходную альтернативу через территорию кафе. Для реконструкции (работы проводились в конце июня) собственнику пришлось демонтировать кирпичный забор со стальными элементами.


Напомним, что в августе 2021 года горвласти заявили о намерениях провести переговоры с владельцами территории и здания бывшего ресторана «Причал».

Представители мэрии сообщали, что земельный участок оформлен в собственность таким образом, что «пешеходам осталась половина тротуара, и разойтись на нем невозможно».

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