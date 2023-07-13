Власти Калининграда выделили участок под строительство школы на улице Мариенко

Власти Калининграда выделили участок под строительство школы на улице Мариенко
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

В Калининграде запланировано строительство школы на улице Мариенко. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Есть хорошие новости по строительству школы на Мариенко, — рассказали в пресс-службе. — Земельный участок под неё выделен, сейчас мы корректируем проект 59 школы, и в 2025 — 2026 гг. построим в микрорайоне Артиллерийской такое же учебное заведение как и на Рассветной (на 1725 мест)».

Информацию о сроках подтвердила и глава администрации города Елена Дятлова.

Отметим, что в конце июня городские власти объявили, что в калининградских школах № 3, 8, 19, 39 и 44 к новому учебному году проведут «реновацию». Возле каждой школы сделают безопасный подъезд к учреждениям, полностью отремонтируют кабинеты, санузлы, коридоры и прочие помещения, заменят канализации и проводку.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter