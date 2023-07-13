Власти Калининграда выделили участок под строительство школы на улице Мариенко

В Калининграде запланировано строительство школы на улице Мариенко. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба мэрии города.



«Есть хорошие новости по строительству школы на Мариенко, — рассказали в пресс-службе. — Земельный участок под неё выделен, сейчас мы корректируем проект 59 школы, и в 2025 — 2026 гг. построим в микрорайоне Артиллерийской такое же учебное заведение как и на Рассветной (на 1725 мест)».

Информацию о сроках подтвердила и глава администрации города Елена Дятлова.

Отметим, что в конце июня городские власти объявили, что в калининградских школах № 3, 8, 19, 39 и 44 к новому учебному году проведут «реновацию». Возле каждой школы сделают безопасный подъезд к учреждениям, полностью отремонтируют кабинеты, санузлы, коридоры и прочие помещения, заменят канализации и проводку.