Власти Калининграда рассказали о подробностях «реновации» в городских школах (фото)

Фото: Новый Калининград

В калининградских школах №№ 3, 8, 19, 39 и 44 проводят «реновацию» к новому учебному году. О подробностях проекта и о том, почему решено использовать именно этот термин, рассказала журналистам глава администрации Елена Дятлова во время выезда в среду, 28 июня.

Возле каждой школы сделают безопасный подъезд к учреждениям, полностью отремонтируют кабинеты, санузлы, коридоры и прочие помещения, заменят канализации и проводку. В 39 и 3 школе заменят отопление на газовое. На месте бывшей котельной в 3 школе теперь будет столовая. Также в 39 школе уже ремонтируют фасад. проводят работы по ремонту фасада. В остальных фасадом займутся позже — программа реновации рассчитана на 3 года. К 1 сентября этого года планируют закончить первый этап работ.

Решение выделить деньги на проект принял губернатор Антон Алиханов после посещения школ города. Бюджет программы в целом (она рассчитана на три года) составил 747 миллионов рублей. В этом году было выделено 163 миллиона, где 130 миллионов — из областного бюджета, остальное — из городского.

«Почему программа реновации, а не программа ремонта? Потому что мы поднимаем всё, начиная от канализации. Невозможно было просто покрасить стены. Стены были покрыты плесенью, невозможно было избавиться от запаха. То, что было под полами, если их не вскрыть, невозможно было отремонтировать. Невозможно сделать ремонт без того, чтобы выломать всё и менять канализации, менять системы теплоснабжения. Потому что это здание без этих работ обрушилось бы. Красить его было бесполезно, бороться с грибком было бесполезно, избавиться от запаха канализации, который стоял в коридорах из-за постоянных прорывов, было невозможно. Поэтому мы говорим про реновацию», — пояснила Елена Дятлова .