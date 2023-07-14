Вода в море у калининградского побережья прогрелась до +21°

Вода в Балтийском море у побережья Калининградской области прогрелась до +21°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно карте температур, на данный момент наиболее тёплая вода в акватории Балтики располагается у берегов Калининградской области.

В Калининградской области в грядущие выходные ожидается тропическая жара. «В субботу и воскресенье регион будет находиться в зоне выноса тропических воздушных масс — температура воздуха на высоте 1,5 км (Т850 гПа) поднимется до +17...+18°C. Приземная температура воздуха в дневные часы субботы по области поднимется до +27...+30°C. Самым жарким ожидается воскресенье — дневная температура в центральной и восточной части области может подняться до отметок в +31...+33°C», — отмечают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».