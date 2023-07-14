На ремонт исторического здания на Леонова в Калининграде выделили 62,7 млн рублей (фото)

На восстановление исторического здания на ул. Леонова, 9 в Калининграде выделили 62,7 млн рублей. Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок.

Сейчас в здании располагается Калининградская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ. Капитальный ремонт планировалось провести до 30 декабря 2023 года, однако на участие в торгах не поступило ни одной заявки.

Подрядчика для выполнения работ по восстановлению памятника архитектуры уже пытались найти в конце прошлого года. Тогда стоимость контракта оценивалась в 20,6 млн рублей.

Здание построено в 1899 году. «По данным адресной книги 1899 года, собственником дома был некто Пауль Ульбрих, который сдавал квартиры внаем жильцам различных профессий и достатка», — отмечалось в исторической справке на сайте регионального правительства. После дом был продан — в адресной книге 1901 года собственником указан практикующий врач Пауль Шульц, который, основал там учреждение наподобие санатория. На плане города 1934 года на участке дома номер 9 по Гинденбургштрассе обозначена заправочная станция Shell. В адресной книге 1941 года в здании значатся офисы предприятий по производству минеральных масел — акционерное общество «Ренаниа-Оссаг» и «Немецко-американское нефтяное общество», сообщалось в документах областного правительства.