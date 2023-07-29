Проект ремонта исторического здания на ул. Леонова прошел госэкспертизу

Проект капитального ремонта исторического здания по улице Леонова, 9 в Калининграде получил положительное заключение государственной экспертизы. Документацию разрабатывала компания «Восточно-прусский ландшафт». Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.



В здании располагается лаборатория судебной экспертизы Минюста. Учреждение выступает заказчиком работ по сохранению строения, признанного объектом культурного наследия.

На его восстановление готовы выделить 62,7 млн рублей. Капитальный ремонт планировалось провести до 30 декабря 2023 года, однако на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Подрядчика для восстановления памятника архитектуры также пытались найти в конце 2022 года.

Здание построено в 1899 году. «По данным адресной книги 1899 года, собственником дома был некто Пауль Ульбрих, который сдавал квартиры внаем жильцам различных профессий и достатка», — отмечалось в исторической справке на сайте регионального правительства. После дом был продан — в адресной книге 1901 года собственником указан практикующий врач Пауль Шульц, который, основал там учреждение наподобие санатория.

На плане города 1934 года на участке дома номер 9 по Гинденбургштрассе обозначена заправочная станция Shell. В адресной книге 1941 года в здании значатся офисы предприятий по производству минеральных масел — акционерное общество «Ренаниа-Оссаг» и «Немецко-американское нефтяное общество», сообщалось в документах областного правительства.