Очередь на границе на выезд из России в Литву выросла до 330 грузовиков

Очередь на границе на выезд из России в Литву выросла до 330 грузовиков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Таможенные проблемы

Очередь на выезд из России в Литву на погранпереходе в Чернышевском скопилась очередь более чем в триста грузовых машин. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

«На въезд в регион очередь отсутствует, в направлении Литовской Республики выезда ожидает 330 грузовиков, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные российскими таможенниками», — говорится в релизе.

По данным таможни, за минувшие сутки через ТП МАПП Чернышевское в Российскую Федерацию проследовало 167 грузовых транспортных средств, в Литву — 90. За этот период сотрудники таможенных постов, расположенных в автомобильных пунктах пропуска, оформили 121 грузовой и 439 легковых транспортных средств, которые следовали в Республику Польша и Литовскую Республику, а также 206 большегрузов и 470 легковых автомобилей, прибывших в Калининградскую область. 

Накануне, 13 июля, сообщалось, что в Чернышевском очередь из грузовиков (на выезд в Литву) выросла до 295 машин.

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