Очередь из грузовиков на российско-литовской границе выросла до 295 машин

В Чернышевском очередь из грузовиков (на выезд в Литву) на утро четверга, 13 июля, выросла до 295 машин. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, значительная очередь сохраняется и постепенно увеличивается уже в течение четырех дней (днем ранее в направлении Литвы стояло 230 грузовиков).



«Сотрудники таможенных постов Калининградской областной таможни, расположенных на российско-литовском и российско-польском участках таможенной границы, за прошедшие сутки оформили 122 большегруза и 416 легковых автомобилей,

покинувших территорию Калининградской области, а также 196 грузовых и 431 легковое транспортное средство, прибывшее в РФ», — уточняют в пресс-службе.

Отмечается, что через Чернышевское за сутки в сторону Литовской Республики проследовало 69 грузовиков, а в Российскую Федерацию — 147. Кроме ожидающих въезда в Литву 295 грузовиков еще 25 находится на нейтральной полосе (уже оформлены сотрудниками Калининградской областной таможни).