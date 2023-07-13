Очередь из грузовиков на российско-литовской границе выросла до 295 машин

Очередь из грузовиков на российско-литовской границе выросла до 295 машин
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Чернышевском очередь из грузовиков (на выезд в Литву) на утро четверга, 13 июля, выросла до 295 машин. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, значительная очередь сохраняется и постепенно увеличивается уже в течение четырех дней (днем ранее в направлении Литвы стояло 230 грузовиков).

«Сотрудники таможенных постов Калининградской областной таможни, расположенных на российско-литовском и российско-польском участках таможенной границы, за прошедшие сутки оформили 122 большегруза и 416 легковых автомобилей,

покинувших территорию Калининградской области, а также 196 грузовых и 431 легковое транспортное средство, прибывшее в РФ», — уточняют в пресс-службе.

Отмечается, что через Чернышевское за сутки в сторону Литовской Республики проследовало 69 грузовиков, а в Российскую Федерацию — 147. Кроме ожидающих въезда в Литву 295 грузовиков еще 25 находится на нейтральной полосе (уже оформлены сотрудниками Калининградской областной таможни).

Отметим, что 11-12 июля в Вильнюсе проходил саммит НАТО, из-за которого Литва восстановила контроль на внутренних границах Евросоюза и усилила охрану на внешних границах.

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