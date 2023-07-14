Экспертиза одобрила проект строительства новой улицы возле Артиллерийской в Калининграде

Экспертиза одобрила проект строительства новой улицы возле Артиллерийской в Калининграде
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Экспертиза одобрила проект строительства улицы Героя России Мариенко в Калининграде. Заключение опубликовано в четверг, 13 июля, на портале единого государственного реестра заключений.

Экспертизу проводило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проект улицы разработало ООО «Асгард». В качестве застройщика указано МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Калининграда.

Как писал «Новый Калининград», проект улицы Героя России Мариенко — она пройдет от ул. Лучинского до ул. Артиллерийской — оценили в 4 млн рублей (максимальная цена контракта). Дорога должна быть двухполосной с велодорожками и тротуарами. Тендер на разработку ПСД новой улицы администрация Калининграда объявила в июле 2021 года. Тогда предполагалось, что проект должен быть создан и защищен в госэкспертизе за четыре месяца.

В марте 2023 года сообщалось, что дорожники ждут положительного заключения экспертизы по улице Мариенко, которая должна соединить улицу Артиллерийскую и уже начавшуюся строиться новую улицу Лучинского.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter