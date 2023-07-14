Экспертиза одобрила проект строительства новой улицы возле Артиллерийской в Калининграде

Экспертиза одобрила проект строительства улицы Героя России Мариенко в Калининграде. Заключение опубликовано в четверг, 13 июля, на портале единого государственного реестра заключений.



Экспертизу проводило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проект улицы разработало ООО «Асгард». В качестве застройщика указано МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Калининграда.

Как писал «Новый Калининград», проект улицы Героя России Мариенко — она пройдет от ул. Лучинского до ул. Артиллерийской — оценили в 4 млн рублей (максимальная цена контракта). Дорога должна быть двухполосной с велодорожками и тротуарами. Тендер на разработку ПСД новой улицы администрация Калининграда объявила в июле 2021 года. Тогда предполагалось, что проект должен быть создан и защищен в госэкспертизе за четыре месяца.

В марте 2023 года сообщалось, что дорожники ждут положительного заключения экспертизы по улице Мариенко, которая должна соединить улицу Артиллерийскую и уже начавшуюся строиться новую улицу Лучинского.