На строительство новой улицы в Калининграде выделили более 118 млн рублей

На строительство улицы Героя России Мариенко в Калининграде выделили более 118 млн рублей: 50 млн — на текущий год, порядка 68 млн — на 2025. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие в торгах принимаются до 29 марта. Итоги аукциона планируют подвести 2 апреля. Работы, в том числе подготовительные и демонтажные, необходимо выполнить за 397 дней.

Подрядчику предстоит оборудовать двухполосную проезжую часть из асфальтобетона шириной 6 метров и протяжённостью немногим более 500 метров. Также необходимо обустроить велодорожку шириной 2,5 метра и тротуар из бетонной плитки шириной 2,25 метра.

Также проект предусматривает перекладку тепловых сетей, подключение системы видеонаблюдения «Безопасный город», монтаж наружного освещения, озеленение, установку автобусных остановок и малых архитектурных форм.

В июле проект прошёл госэкспертизу. Улица Мариенко должна соединить строящуюся улицу Лучинского с Артиллерийской.

Строительство первой очереди ул. Лучинского началось в марте 2023 года. Завершить работы должны были к декабрю, однако сроки перенесли на весну 2024 года из-за проблем у подрядчика. Строительство второго этапа улицы отложили в связи с перераспределением средств на текущий ремонт дорог.