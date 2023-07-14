«Газпром» заказал сейсмометрические исследования на Калининградском ПХГ за 45,5 млн рублей

«Газпром» готов выделить 45 504 601 рублей на сейсмометрические исследования на Калининградском подземном газовом хранилище. Согласно опубликованному аукциону на портале Госзакупок, прошел уже месяц с момента объявления торгов, однако подрядчик еще не определен (срок окончания подачи заявок — 29 июня). 14 июля на портале был опубликован документ, сообщающий о переносе срока подведения итогов аукциона на 19 июля.



Победителю торгов предстоит провести четыре цикла наблюдений и составить интерпретацию исследований. Первый цикл должен быть завершен 31 июля этого года, а последний — 1 августа 2024 года (срок подготовки интерпретации последнего цикла — 31 декабря 2024 года).

«Планируемый общий объем пунктов наблюдения должен составлять не менее 31 пункта в составе системы наблюдений, а общее количество приемников в составе оборудования должно составлять не менее 40 широкополосных трехкомпонентных сейсмических комплексов», — говорится в комментариях к техзаданию.