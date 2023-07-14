«Газпром» заказал сейсмометрические исследования на Калининградском ПХГ за 45,5 млн рублей

«Газпром» заказал сейсмометрические исследования на Калининградском ПХГ за 45,5 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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«Газпром» готов выделить 45 504 601 рублей на сейсмометрические исследования на Калининградском подземном газовом хранилище. Согласно опубликованному аукциону на портале Госзакупок, прошел уже месяц с момента объявления торгов, однако подрядчик еще не определен (срок окончания подачи заявок — 29 июня). 14 июля на портале был опубликован документ, сообщающий о переносе срока подведения итогов аукциона на 19 июля.

Победителю торгов предстоит провести четыре цикла наблюдений и составить интерпретацию исследований. Первый цикл должен быть завершен 31 июля этого года, а последний — 1 августа 2024 года (срок подготовки интерпретации последнего цикла — 31 декабря 2024 года).

«Планируемый общий объем пунктов наблюдения должен составлять не менее 31 пункта в составе системы наблюдений, а общее количество приемников в составе оборудования должно составлять не менее 40 широкополосных трехкомпонентных сейсмических комплексов», — говорится в комментариях к техзаданию.

На начало 2021 года калининградское ПХГ имело четыре резервуара, а оперативный резерв газа составлял 174 млн кубометров. Первая очередь объекта, расположенного вблизи посёлка Романово Зеленоградского округа, была открыта в 2013 году. Как отмечали в «Газпроме», работа по расширению хранилища продолжается .

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