«Газпром геотехнологии» заказали обустройство трёх скважин для Калининградского ПХГ

В Калининградской области намерены обустроить три технологических скважины для подземного хранилища газа. Работы, судя по публикациям на портале Госзакупок, обойдутся примерно в 88 млн рублей. Заказчиком работ по обустройству скважин № 4, № 9 и № 11 выступает ООО «Газпром геотехнологии» (на первую планируется потратить 25,8 млн рублей, а на две других — 62,2 млн.

В июле 2023 года «Газпром» выделял 45,5 млн рублей на сейсмометрические исследования на Калининградском подземном газовом хранилище.