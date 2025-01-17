«Газпром геотехнологии» заказали обустройство трёх скважин для Калининградского ПХГ

«Газпром геотехнологии» заказали обустройство трёх скважин для Калининградского ПХГ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Газификация области

В Калининградской области намерены обустроить три технологических скважины для подземного хранилища газа. Работы, судя по публикациям на портале Госзакупок, обойдутся примерно в 88 млн рублей. Заказчиком работ по обустройству скважин № 4, № 9 и № 11 выступает ООО «Газпром геотехнологии» (на первую планируется потратить 25,8 млн рублей, а на две других — 62,2 млн.

В июле 2023 года «Газпром» выделял 45,5 млн рублей на сейсмометрические исследования на Калининградском подземном газовом хранилище.

На начало 2021 года Калининградское ПХГ имело четыре резервуара, а оперативный резерв газа составлял 174 млн кубометров. Первая очередь объекта, расположенного вблизи посёлка Романово Зеленоградского округа, была открыта в 2013 году. Как отмечали в «Газпроме», работа по расширению хранилища продолжается.

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