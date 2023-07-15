В 2023 году россияне купили антидепрессантов на 4,3 млрд рублей

В 2023 году россияне купили антидепрессантов на 4,3 млрд рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Розничные продажи антидепрессантов за первые пять месяцев 2023 года выросли на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила 4,32 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование маркетингового агентства DSM Group.

По мнению генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, отчасти это связано с приходом в страну зарубежных практик лечения депрессии. Эксперт отметил, что такая терапия предполагает назначение лекарственного средства независимо от тяжести заболевания, а психотерапия уходит на второй план.

Тенденцию роста продаж антидепрессантов «Ведомостям» подтвердили и участники рынка. По данным «Еаптеки», спрос на эту категорию лекарственных средств увеличился на 30% в период с января по май 2023 года по сравнению с аналогичными периодом гпрошлого.

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