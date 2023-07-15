В замке Тапиау начали расчищать нефы от побелки (фото)

В замке Тапиау в Гвардейске начали очищать нефы. Под слоем побелки сохранились остатки оригинальной краски, сообщается в группе «Башни Востока» «ВКонтакте».

«Профессиональные реставраторы начали расчистку символов замка Тапиау от слоёв поздней побелки. Как и предполагалось, на рельефах сохранились остатки оригинальной краски», — утверждается в публикации.

Ранее на территории замка Тапиау открылась аустерия «Великое посольство». «Это кафе с элементами петровской стилистики. В целом, мы пытаемся повторить формат аустерии конца XVII-начала XVIII века в том плане, что это быстрые блюда. Например, колбаски. Турист, посещающий объект, не расположен долго рассиживаться, поэтому у нас всего несколько блюд на выбор, но это не фастфуд. Тем не менее, быстро приготавливаемые и имеющие исторические аллюзии», — пояснил представитель инвестора Альберт Адылов.

Напомним, инвестором Тапиау выступает генеральный директор московской компании «Элмонт» Игорь Билоус. Региональные власти одобрили льготный кредит на ревитализацию замка размером 600 млн рублей (50% суммы предоставляются на возвратной основе, 50% — на безвозвратной). Общая сумма инвестиций в восстановление Тапиау и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей.