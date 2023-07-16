Очевидец: на побережье Куршской косы неделю не могут убрать трупы двух тюленей (фото)

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На побережье Куршской косы неделю не могут убрать трупы двух тюленей. Об этом «Новому Калининграду» сообщила калининградка Инга.

«За неделю в Лесном труп так и не вывезли, лежит. Ещё один на 8-м километре косы лежит. Весь в дырах, стоит вонь на пляже. Позвонила в администрацию косы, говорят что этим должна заняться Зеленоградская администрация», — уточнила она, предположив, что власти муниципалитета «ждут пока обратно смоет, чтобы не вывозить». 

Редакция «Нового Калининграда» отправила информационный запрос в администрацию Зеленоградского муниципального округа с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото очевидца.

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