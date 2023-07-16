Очевидец: на побережье Куршской косы неделю не могут убрать трупы двух тюленей (фото)

На побережье Куршской косы неделю не могут убрать трупы двух тюленей. Об этом «Новому Калининграду» сообщила калининградка Инга.

«За неделю в Лесном труп так и не вывезли, лежит. Ещё один на 8-м километре косы лежит. Весь в дырах, стоит вонь на пляже. Позвонила в администрацию косы, говорят что этим должна заняться Зеленоградская администрация», — уточнила она, предположив, что власти муниципалитета «ждут пока обратно смоет, чтобы не вывозить».

Редакция «Нового Калининграда» отправила информационный запрос в администрацию Зеленоградского муниципального округа с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото очевидца.