Власти Зеленоградска: за уборку трупов животных с пляжа косы ответственна администрация нацпарка

Администрация Зеленоградского муниципального округа не несет ответственности за уборку трупов животных с пляжей Куршской косы. Заниматься этим вопросом должно руководство нацпарка. Это следует из ответа властей муниципалитета на информационный запрос «Нового Калининграда».

Напомним, ранее калининградка Инга пожаловалась, что на побережье Куршской косы больше недели не могут убрать трупы двух тюленей. «За неделю в Лесном труп так и не вывезли, лежит. Ещё один на 8-м километре косы лежит. Весь в дырах, стоит вонь на пляже. Позвонила в администрацию косы, говорят, что этим должна заняться Зеленоградская администрация», — сообщила она.

В ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» власти Зеленоградска отмечают, что «территория береговой полосы Балтийского моря от г. Зеленоградска до государственной границы Российской Федерации с Литовской республикой, находится в собственности Российской Федерации и постоянном (бессрочном) B пользовании у ФГБУ «Национальный парк „Куршская коса“».

«В соответствии с Положением о национальном парке «Куршская коса», в пределах определенных положением функциональных зон, разрешена деятельность, связанная с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей и сохранности природных комплексов национального парка, которая позволяет администрации Национального парка организовать сбор, вывоз и утилизацию биологических отходов с территории парка, закрепленной за ФГБУ «Национальный парк „Куршская коса“. В связи с вышеизложенным, администрация МО „Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области“ не уполномочена на вывоз и утилизацию мертвых тюленей или других животных, с территории Национального парка „Куршская коса“», — подчеркивается в ответе.

Также власти Зеленоградска уверяют, что «администрация в соответствии с действующим законодательством осуществляет своевременный сбор и уничтожение трупов морских млекопитающих на территории, не закреплённой за третьими лицами и относящейся к территориям общего пользования»