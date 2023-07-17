Областная таможня: в очереди на выезд из региона в Литву находится 260 грузовиков

По состоянию на утро понедельника, 17 июля, в очереди на выезд из Калининградской области в Литву находится 260 грузовиков. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной таможни. По данным ведомства, на въезд в регион очередь отсутствует.



За минувшие сутки сотрудники поста «Чернышевское» оформили на въезд в Россию 137 грузовых транспортных средств, на выезд — 191. Всего за этот период в регион прибыло со стороны Литвы и Польши 156 грузовиков и 615 легковых транспортных средств. В сторону соседних республик проследовало 213 большегрузов и 462 легковых автомобиля.