Проект культурно-досугового центра в Багратионовске не прошел госэкспертизу

Проект культурно-досугового центра в Багратионовске не прошел госэкспертизу
Фото со страницы культурно-досугового центра во «ВКонтакте»
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Проект по строительству здания культурно-досугового центра на ул. Карима в Багратионовске получил отрицательное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.

Разработкой проектной документации и инженерными изысканиями занималась компания «Архилайт». По данным из Единого госреестра юрлиц, ее учредителем и гендиректором выступает Роман Цепкало. Застройщик — муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Багратионовск», которым руководит Дмитрий Тренбуков.

Согласно информации с сайта администрации Багратионовского округа, контракт на разработку проекта строительства культурно-досугового центра в Багратионовске на 300 мест был заключен в декабре 2021 года. Реализация проекта запланирована на 2024-2025 годы.

Изначально власти планировали реконструировать старое здание культурно-досугового центра в Багратионовске. На эти цели выделяли 109 млн рублей, был заключен соответствующий контракт. Впоследствии его расторгли. Как указал в своем письме глава багратионовской администрации Максим Азов, после вскрытия строительной конструкции было выявлено «недостаточное опирание плит перекрытия на несущие конструкции и стены», работы пришлось остановить из-за угрозы аварийной ситуации.

В конце 2022 года областные власти выделили почти 23 млн рублей на демонтаж здания. Работы по сносу должны были выполнить до конца прошлого года.

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