В Багратионовске ищут подрядчика для разработки проекта строительства здания КДЦ
В Багратионовске ищут подрядчика для разработки проекта строительства здания культурно-досугового центра. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно проекту контракта, приложенному к аукциону, подрядчику предстоит собрать исходные данные, уточнить технические условия, подготовить акты таксации зелёных насаждений и техническое задание для обследования на взрывоопасные предметы. Затем он должен провести необходимые инженерные изыскания и параллельно разработать проектную и рабочую документацию. После экспертизы подрядчик должен доработать материалы согласно заключению и передать их на проверку заказчику.

Заказчиком является администрация Багратионовского округа. Работы необходимо выполнить в течение восьми месяцев. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,5 млн рублей.

Отметим, что другая проектно-сметная документация на строительство здания КДЦ в Багратионовске государственную проходила экспертизу в 2023 году. Тогда она получила отрицательное заключение. Её разработкой занималась компания «Архилайт». Застройщиком являлось муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Багратионовск». Получить оперативный комментарий администрации муниципалитета редакции не удалось.

Изначально власти округа планировали реконструировать старое здание культурно-досугового центра. На эти цели выделяли 109 млн рублей, был заключен соответствующий контракт. Впоследствии его расторгли. Как указал в своем письме глава багратионовской администрации Максим Азов, после вскрытия строительной конструкции было выявлено «недостаточное опирание плит перекрытия на несущие конструкции и стены», работы пришлось остановить из-за угрозы аварийной ситуации.

В конце 2022 года областные власти выделили почти 23 млн рублей на демонтаж здания. Работы по сносу должны были выполнить до конца прошлого года.

