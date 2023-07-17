Продажи транспортной карты «Волна Балтики» резко выросли из-за повышения цены проезда

Продажи транспортной карты «Волна Балтики» резко выросли из-за повышения цены проезда
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

В Калининграде резко подскочили продажи транспортной карты «Волна Балтики». Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе мэрии города, за первую половину июля (то есть с момента повышения цены за проезд) было реализовано 10 тысяч карт. При этом за весь июнь было продано 11,8 тысяч карт, а за первые пять месяцев этого года — 3,2 тысяч карт. Отметим, что за весь 2022 год калининградцы приобрели 8,5 тысяч карт.

Горвласти уточняют, что на данный момент остаток транспортных карт «Волна Балтики» — 65 тысяч штук. 55 тысяч находятся на складе, а 10 тысяч — в сети реализации.

«Приобрести транспортную карту можно в киосках сети „Пресса“, магазинах „Спар“, расположенных в черте города Калининграда, в кассах автовокзала и в сервисной службе МКУ „ЦОДИПП“. Подробная информация об адресах точек реализации транспортной карты „Волна Балтики“ размещена на сайти volna39.ru», — уточняет пресс-служба.

Напомним, что с 1 июля в Калининграде изменилась стоимость проезда в городском транспорте. При оплате наличными она составляет 37 рублей, банковской картой — 33 рубля, а картой «Волна Балтики» — 28 рублей.

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