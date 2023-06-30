Калининградцам напоминают о повышении стоимости проезда в городском транспорте 1 июля

Калининградцам напоминают о повышении стоимости проезда в городском транспорте 1 июля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В субботу, 1 июля, в Калининграде изменится стоимость проезда в городском транспорте. Об этом напоминает горадминистрация.

Цена билета составит:

— При оплате наличными — 37 рублей.

— Банковской картой — 33 рубля.

— ТК «Волна Балтики» — 28 рублей.

— В маршрутках будет стоить столько же.

Пенсионеров, школьников и многодетных родителей изменения тарифов не затронут.

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В мэрии также напоминают, что транспортная карта «Волна Балтики» находится в свободной продаже, приобрести её можно в киосках «Пресса», супермаркетах SPAR или офисе ЦОДИПП на Гагарина, 103.

«А если в автобусе не работает терминал? Тогда Вы едете бесплатно», — подчеркивают городские власти.

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