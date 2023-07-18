Областная таможня: очередь из грузовиков на выезд в Литву уменьшилась

По состоянию на утро вторника, 18 июля, в очереди на выезд из Калининградской области в Литву находится 195 грузовиков. Еще 24 — на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной таможни. По данным ведомства, на въезд в регион очередь отсутствует.

За минувшие сутки сотрудники поста «Чернышевское» оформили на въезд в Россию 148 грузовых транспортных средств, на выезд — 220..

Напомним, в понедельник, 17 июля, в областной таможне сообщали о 260 грузовиках, скопившихся в очереди на выезд в Литву. Очередь на въезд в регион, по данным ведомства, отсутствовала.