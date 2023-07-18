«Проекта не видели»: в мэрии Калининграда рассказали о проблемах собственника форта №7

«Проекта не видели»: в мэрии Калининграда рассказали о проблемах собственника форта №7
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Для ввода форта №7 в туристический оборот придется менять Генплан и правила землепользования и застройки. Об этом после оперативного совещания в мэрии города сообщила глава администрации Елена Дятлова. Чиновница пояснила, что в курсе проблем пользователя форта, однако не заметила серьезных шагов с его стороны.

«Первое: микрорайон поселка Прегольского — это территория города Калининграда, — рассказала Дятлова. — На форт, как я понимаю, у данного юрлица есть какие-то права. Чтобы дальше происходило развитие, необходимо сделать концепцию. Потом необходимо будет брать в аренду на конкурсной процедуре участки, которые нужны для обеспечения реализации инвестиционного проекта по ревитализации форта. Я данного проекта не видела. О том, что мы встречались с данным собственником и просили представить концепцию, я знаю, этим занимается Шлыков Игорь Николаевич (первый заместитель главы администрации — прим. „Нового Калининграда“)».

Дятлова добавила, что для начала работ на форту потребуется изменение изменений в Генплан.

«Если мы посмотрим, то вокруг земли сельхозназначения, а вход в форт проходит по чужому земельному участку (земли спецназначения, которые принадлежат предприятию „Алмаз-Антей“ — прим. „Нового Калининграда“). Это тоже решаемый вопрос, путем наложения сервитута. Просто нужно заниматься, показывать концепцию развития форта и шаг за шагом определять, что можно делать, и что пока невозможно без внесения изменений в градостроительные документы».

Глава администрации отметила, что в случае ввода форта в туроборот потребуется обустройство автомобильной парковки и подъездных путей. Но для этого также придется вносить изменения в Генплан города и правила землепользования и застройки.


Напомним, что ранее владелец форта, гендиректор компании «Данлер» Светлана Литвинова, сообщила «Новому Калининграду» о планах открытия на объекте музея, бара и ресторана. Однако предпринимательница пожаловалась на нерешенную проблему с доступом на форт.

Форт № 7, который носит имя герцога фон Гольштейна — это один из двенадцати основных фортов Кенигсберга, расположенный на правом берегу реки Преголи при впадении её в Калининградский залив. Объект был построен в 1890 году и в марте 2007 года получил статус объекта культурного наследия регионального значения. До недавнего времени он использовался в качестве склада ремонтного завода Балтийского флота.

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