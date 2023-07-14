В форту №7 планируют открыть музей, закрытый бар и ресторан

Форт № 7, расположенный на окраине поселка Прегольский, планируют ввести в туроборот. Как сообщила «Новому Калининграду» гендиректор компании «Данлер» Светлана Литвинова (форт оформлен в собственность компании около четырех лет назад), в планах открытие на территории объекта музея, закрытого бара и ресторана.



«На данный момент мы проводим также переговоры с представителями „Юнармии“, чтобы проводить на форте учения, — рассказала Литвинова. — Однако есть одна нерешенная проблема с доступом на форт, которую мы решаем уже около двух лет».

По словам Светланы Литвиновой, сейчас нет открытого доступа на территорию форта, и попасть внутрь можно только после согласования с соседним предприятием «Алмаз-Антей».

«Мы ведем переговоры с администрацией по поводу оформления земельного участка рядом с фортом, после чего можно будет свободно попасть на форт. Также мы надеемся и на помощь регионального правительства, потому что предстоит много работы по приведению объекта в порядок», — пояснила Литвинова.

Напомним, что форт № 7, который носит имя герцога фон Гольштейна — это один из двенадцати основных фортов Кенигсберга, расположенный на правом берегу реки Преголи при впадении её в Калининградский залив. Объект был построен в 1890 году и в марте 2007 года получил статус объекта культурного наследия регионального значения. До недавнего времени он использовался в качестве склада ремонтного завода Балтийского флота.