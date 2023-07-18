Власти заявили о необходимости демонтажа части двухъярусного моста

Часть элементов двухъярусного моста придётся демонтировать, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«К сожалению, придётся часть его убрать, потому что с учётом строительства двух новых мостов никуда мы не можем деться. Там есть фарватер. Соответственно, в фарватере стоят опоры. Это первое. Второе — мост находится в аварийном состоянии. Для того, чтобы обеспечить судоходство, его невозможно постоянно поднимать. А если его поднять, в таком состоянии он ограничен ветровыми нагрузками, то есть эта вся история может плачевно закончиться», — сказал Александр Рольбинов.

В 2019 году калининградские общественники выступили против сноса двухъярусного моста, который предлагалось демонтировать при строительстве его автомобильного и железнодорожного дублёров. На заседании общественной палаты мост называли «произведением клёпаного искусства, памятником таланту и труду отечественной инженерии, образцом стальной эстетики».

Летом 2022 года Александр Рольбинов заявлял, что окончательного решения о судьбе двухъярусного моста нет. «Окончательного решения нет, потому что мост принадлежит РЖД, — объяснял чиновник. — Соответственно, сейчас обсуждают вопросы о возможной передаче. Здесь много очень разных сложностей, это связано с тем, что оставлять его в таком состоянии просто невозможно в принципе. Он будет мешать судоходству, потому что все новые мосты, они совершенно новых габаритов, и содержать его и все его механизмы в исправности для его развода — это затратно и сложно. Почему мы приступили к реализации этого проекта? Одна из причин — это аварийное состояние этого моста. Единственная возможность — это его поднять. Но тут тоже нужны проектные решения, потому что здесь и ветровые нагрузки, и усталость материалов. Нужно, чтобы он потом просто не рухнул, не обвалился».