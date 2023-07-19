16 нарушений: Росприроднадзор завершил проверку закрытого полигона ТКО у поселка Ельняки

СЗМУ Росприроднадзора завершило внеплановую проверку полигона ТКО вблизи п. Ельняки в Гвардейском городском округе. В результате в деятельности эксплуатирующего объект МУП «Радуга» выявлено 16 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

«На полигоне не производится промежуточная изоляция грунтом завозимых коммунальных отходов, что может привести к возгоранию отходов и распространения неприятного запаха.

Компанией не обеспечена защита подземных вод от загрязнения. В пробах грунтовых вод, отобранных в наблюдательных скважинах, оборудованных на полигоне, выявлены превышения по ряду показателей, среди которых хлорид-ион, ионы аммония, тяжёлые металлы.

Изоляция откосов тела свалки также не производится. Вокруг полигона не обустроена водоотводная канава, отсутствует земляная насыпь вокруг объекта размещения отходов, что является несоблюдением требований проектной документации.

Выявлено несоблюдение лицензионных требований в деятельности по обращению с отходами. МУП „Радуга“ представило недостоверную экологическую отчетность, у компании не разработаны паспорта на ряд отходов.

Предприятие размещает отходы после заполнения объекта до проектной вместимости и подлежащего выводу из эксплуатации», — уточняется в сообщении.

Как добавили в Росприроднадзоре, в адрес МУП «Радуга» внесено предписание об устранении выявленных нарушений и готовятся документы для привлечения юрлица к административной ответственности.

Напомним, в июне в Калининградской области закрыли два мусорных полигона — в районе поселка Круглово в Зеленоградском округе и возле поселка Ельняки в Гвардейском округе. «Свалка в Круглово Зеленоградского городского округа и свалка Ельняки в Гвардейском городском округе с сегодняшнего дня закрыты и больше не откроются. По свалке в Круглово уже приступили к проектированию мероприятий по рекультивации. По Ельнякам приступим в течение нескольких месяцев», — сообщало региональное управление минприроды.