Власти Калининграда считают невозможным создание в городе архитектурно-ландшафтных заповедников

Власти Калининграда считают невозможным создание в городе архитектурно-ландшафтных заповедников
Фото: Новый Калининград
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Архитектурно-ландшафтные заповедники в Калининграде создаваться не будут, они несовместимы с городом. Об этом заявила во время прямого эфира в Центре управления регионом в среду, 19 июля, сити-менеджер Елена Дятлова.

Вопрос о возможности создать архитектурно-ландшафтный заповедник для охраны ценных пород деревьев в том числе в бывшем районе Амалиенау, задала одна из подписчиц. «Заповедник и улично-дорожная сеть города — вещи несовместимые. Несовместимые вот вообще, совсем», — ответила глава администрации. По ее словам, деревья могут мешать уличному освещению, закрывать видимость на дорогах, и «в этом случае может требоваться обрезка». «Поэтому не не может быть заповедника в границах улично-дорожной сети. Заповедник, собственно, это та территория, которая предназначена прежде всего для того, чтобы охранять зеленые насаждения. Деревья в городе, на улично-дорожной сети, должны быть, но не должны мешать жизнедеятельности людей», — сказала Елена Дятлова.

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