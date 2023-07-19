В Польше рассказали о планах «российских шпионов» подорвать поезд с оружием для Украины

В Польше рассказали о планах «российских шпионов» подорвать поезд с оружием для Украины
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Задержанные в Польше члены шпионской сети, работавшие на российскую разведку, по данным Варшавы, собирались подорвать поезд с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Gazeta Polska.

Польские власти назывли раскрытую шпионскую сеть крупнейшей в истории страны: всего с марта по июль этого года были арестованы 15 человек, среди которых граждане России, Белоруссии и Украины, им грозит до десяти лет тюремного заключения. По данным газеты, агентам давали указания прямо из Москвы, а после выполнения заданий те получали вознаграждение в криптовалюте, большей частью в биткоинах, которые затем обменивали на наличные деньги.

По данным польского МВД, обвиняемые должны были устраивать диверсии и заниматься пропагандой, их целью была «дестабилизация польско-украинских отношений, разжигание и возбуждение враждебных настроений в Польше по отношению к странам Североатлантического альянса и нападки на политику польского правительства по отношению к Украине».

Напомним, в марте в Польше задержали девять иностранцев, которым затем прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу РФ, а также в участии в организованной преступной группе. Глава МВД Мариуш Каминьский заявил, что подозреваемые якобы «проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили акты диверсии по заказу российской разведки». Позже в том же месяце Агентство внутренней безопасности Польши задержало еще трех подозреваемых. В июне аналогичное обвинение предъявили игроку хоккейного клуба первой лиги с российским гражданством. Еще один из подозреваемых в шпионаже был задержан в июле.  

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