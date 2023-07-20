Полиция: ПДД разрешают ездить вдвоем лишь на электросамокатах определенной конструкции

Полиция: ПДД разрешают ездить вдвоем лишь на электросамокатах определенной конструкции
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Правила дорожного движения позволяют ездить вдвоем на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, но только если конструкция предусматривает такую возможность. Об этом в четверг сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах, пишет ТАСС.

«Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого. У нас в ПДД <...> по средствам индивидуальной мобильности [СИМ] есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить», — отметил Стельмах в ходе выступления в Общественной палате на круглом столе «Новые ПДД об электросамокатах: первые итоги».

В то же время он подчеркнул, что он не знает такие виды СИМ, которые по конструкции позволяют перевозить нескольких людей. «Возможно, и есть. Считаем, что это, наверное, будет все-таки скорректировано, когда очередной пакет изменений [в ПДД] будет вноситься», — пояснил он.

Напомним, в июле Совете Федерации предложили штрафовать за езду на электросамокатах вдвоем.

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