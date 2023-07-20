Минприроды обвинило Гурьевскую птицефабрику в загрязнении реки Гурьевки (фото)

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области провело административное расследование после жалоб жителей на загрязнение реки Гурьевки.



«По результатам лабораторных исследований отобранных проб в сточных водах предприятия установлено превышение нормативов загрязняющих веществ, — сообщает пресс-служба министерства. — Материалы административного расследования были переданы Министерством в суд».

Гурьевский районный суд, как добавляют в пресс-службе, постановил привлечь виновную организацию к административной ответственности по ч.1.ст.8.14 КоАП РФ и назначить ей штраф в размере 80000 рублей.

«Для недопущения подобных нарушений птицефабрике необходимо повысить эффективность работы очистных сооружений», — добавили в министерстве.

Совладелец Гурьевской птицефабрики, один из руководителей группы компаний «Долгов и К» Александр Долгов сообщил «Новому Калининграду», что не готов с ходу прокомментировать ситуацию и добавил, что очистными сооружениями также пользуется администрация Гурьевского района.