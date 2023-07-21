В калининградских пригородных поездах решили продавать напитки и мороженое

С понедельника, 24 июля, в калининградских пригородных поездах пассажиры смогут приобретать холодные и горячие напитки, мороженое, влажные салфетки и другие товары. Услуга реализуется пока в тестовом режиме на время летних пассажирских перевозок. Об этом сообщает КППК.

Как уточняют в ведомстве, с понедельника новой услугой можно будет пользоваться в поездах, курсирующих между областным центром, Светлогорском, Зеленоградском, Железнодорожным и Гурьевском. В дальнейшем планируется внедрить новый сервис и на других маршрутах.