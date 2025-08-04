Горвласти не определились, что делать с «арт-остановкой» у ДК «Машиностроитель»

Горвласти не определились, что делать с «арт-остановкой» у ДК «Машиностроитель»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Власти Калининграда более двух лет не могут решить, что сделать с «арт-остановкой» у ДК «Машиностроитель» в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. О том, что объявленный в 2023 году конкурс не дал желаемого результата, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Я снова выехала на объект и вижу депрессивную и неиспользуемую автобусную остановку, — сказала она. — Да. это советское наследие. Но надо понимать, будем ли мы делать демонтаж или к чему-то её приспосабливаем. Понятно, что ближайшее время примем по ней решение. Или снос будет, или адаптация».

В июле 2023 года калининградские власти предложили горожанам определить определить судьбу «арт-остановки» на улице Карташева. Месяцем ранее во время выезда на улицу Карташева, Николай Уханов, бывший на тот момент главой транспортного комитета мэрии, заявил, что старый павильон «надо безусловно убирать» и думать, что сделать на его месте. Чиновник предлагал разместить там НТО или «какой-то объект озеленения».

В ответ на эту реплику первый замглавы администрации города Игорь Шлыков посоветовал проработать вопрос с главным архитектором города.

Отметим, что представители ДК не смогли тогда определиться, жаль им необычного павильона или нет. Предположительно, объект был построен в 1975 году вместе с домом культуры.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter