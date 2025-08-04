Горвласти не определились, что делать с «арт-остановкой» у ДК «Машиностроитель»

Власти Калининграда более двух лет не могут решить, что сделать с «арт-остановкой» у ДК «Машиностроитель» в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. О том, что объявленный в 2023 году конкурс не дал желаемого результата, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Я снова выехала на объект и вижу депрессивную и неиспользуемую автобусную остановку, — сказала она. — Да. это советское наследие. Но надо понимать, будем ли мы делать демонтаж или к чему-то её приспосабливаем. Понятно, что ближайшее время примем по ней решение. Или снос будет, или адаптация».

В июле 2023 года калининградские власти предложили горожанам определить определить судьбу «арт-остановки» на улице Карташева. Месяцем ранее во время выезда на улицу Карташева, Николай Уханов, бывший на тот момент главой транспортного комитета мэрии, заявил, что старый павильон «надо безусловно убирать» и думать, что сделать на его месте. Чиновник предлагал разместить там НТО или «какой-то объект озеленения».

В ответ на эту реплику первый замглавы администрации города Игорь Шлыков посоветовал проработать вопрос с главным архитектором города.

Отметим, что представители ДК не смогли тогда определиться, жаль им необычного павильона или нет. Предположительно, объект был построен в 1975 году вместе с домом культуры.