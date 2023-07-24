В День ВМФ на балтийском направлении назначаются дополнительные поезда и меняется расписание

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В воскресенье, 30 июля, в День ВМФ, назначаются дополнительные поезда на балтийском направлении и временно меняется расписание. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

В Балтийск поезда будут отправляться с Южного вокзала в 6:50, 7:55, 9:10, 9:44, 10:10, 17:50;

из Балтийска в 14:00, 15:00, 16:30, 17:55, 19:34.

Все рейсы будут выполняться шестивагонными рельсовыми автобусами серии РА2, кроме пригородных поездов № 6437 (отправление из Калининграда в 9:44) и № 6439 (отправление из Калининграда в 10:10), которые будут курсировать в трехвагонном исполнении.

С понедельника, 31 июля, пригородные поезда на Балтийском направлении будут курсировать по обычному расписанию.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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