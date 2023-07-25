В Калининградской области прошли экспертизу проекты двух ФОКов с бассейнами

Два проекта физкультурно-оздоровительных комплексов Калининградской области получили положительное заключение Госэкспертизы.



Один комплекс должен появиться в Светлом на улице Харьковской, а второй — на улице Степана Козака в Гвардейске. Отметим, что во втором ФОКе, судя по опубликованным документам, кроме бассейна появятся теннисные корты.