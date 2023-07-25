В Калининградской области прошли экспертизу проекты двух ФОКов с бассейнами

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Два проекта физкультурно-оздоровительных комплексов Калининградской области получили положительное заключение Госэкспертизы.

Один комплекс должен появиться в Светлом на улице Харьковской, а второй — на улице Степана Козака в Гвардейске. Отметим, что во втором ФОКе, судя по опубликованным документам, кроме бассейна появятся теннисные корты.

Еще в апреле этого года глава администрации Светловского округа Александр Блинов сообщал, что ФОК с бассейном в Светлом (это типовой проект, ранее аналогичный спорткомплекс построили в Забайкальском крае) должен появиться к концу 2024 года. По словам чиновника, подрядчик должен был выйти на стройплощадку еще в июне.

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