В архитектурном конкурсе «Новый центр Калининграда» не смогли определить победителя

В Калининграде подвели итоги объявленного этой зимой конкурса на концепцию развития территории у Дома Советов (его официально название «Новый центр Калининграда»). Судя по итоговому протоколу, имеющемуся в распоряжении «Нового Калининграда», победителя определить не удалось, а второе место поделили между собой питерское архитектурное бюро «ХВОЯ» и калининградская компания «Архпроект Групп», возглавляемая бывшим главным архитектором региона Александром Башиным.



Третье место занял консорциум, состоящий из двух организаций (ООО «Андрей Клепанов. Архитектура Строительство-Дизайн» из Тулы и венская архитектурная мастерская Peter Ebner and friends ZtGmbH).

За каждое второе место архитекторы получили по миллиону рублей, а занявший третье место консорциум — 500 тысяч. Кроме того, специальный диплом конкурса получили работы: московской архитектурной студии «Lunn», творческого коллектива «VX8+KASARCHITECTS» из Ростова-на-Дону, архитектурного бюро «Студия 44» из Санкт-Петербурга, калининградской архитектурной мастерской «4+». Также последняя мастерская получила диплом за оригинальное градостроительное решение общественного пространства Центральной площади.

Всего на конкурс было представлено 23 работы. Решение отказаться от присуждения первого места принял председатель конкурсной комиссии, вице-президент Союза московских архитекторов, председатель Совета по градостроительству СА России Евгений Гурвич. Его поддержали большинством голосов.

Напомним, что архитекторам предлагали разработать архитектурно-градостроительную концепцию развития городской территории в границах Ленинского проспекта, улицы Шевченко, улицы Зарайской и Московского проспекта.